Wetzlar: Berufsausbildung zum Notfallsanitäter

Pressemeldung vom 12. Oktober 2016, 13:21 Uhr

Die dreijährige Berufsausbildung zum Notfallsanitäter ist Thema einer berufskundlichen Veranstaltung am Donnerstag, 13. Oktober, 15 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Wetzlarer Arbeitsagentur in der Sophienstr. 19. Claus Kemp vom Malteser Hilfsdienst stellt an diesem Nachmittag die Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und beruflichen Chancen dieses seit 2014 staatlich anerkannten Ausbildungsberufes vor, der auch in Wetzlar ausgebildet wird. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar