Wetzlar: Das Bewerbungs-ABC

Pressemeldung vom 7. Oktober 2016, 09:21 Uhr

. Neues Berufswahlmagazin spannt Bogen von der Stellensuche bis zur Zusage

. Kostenloses Heft gibt es ab sofort im BiZ oder online

„Das Bewerbungs-ABC“ ist der Titel des neuen Berufswahlmagazins von planet-beruf.de. Die Berufsberater der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar empfehlen die Lektüre des soeben erschienen Heftes.

Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe steht das Thema Bewerbung. Auf dem Weg zum Wunschberuf sei ein gutes Timing die wichtigste Voraussetzung für den Bewerbungserfolg, heißt es in der Broschüre. Vom Kontakteknüpfen, über die richtige Online-Bewerbung bis hin zum Vorstellungsgespräch – planet-beruf.de ist bei allen Stationen dabei. Weitere Themen sind der Besuch von Ausbildungsmessen und ein Interview mit einer Ausbildungsleiterin, die wertvolle Hinweise gibt, wie sich Bewerber auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten können.

Im Interview: Christina Stürmer

Die Sängerin Christina Stürmer erzählt im Heft, wie wichtig es ist, den eigenen Stärken zu folgen und auch in schwierigen Zeiten nie den Mut zu verlieren. Sie verrät zudem, welche Tipps sie für Jugendliche hat, die sich entscheiden müssen, wohin ihre Zukunft führt. Einzelexemplare sind unentgeltlich in den Berufsinformationszentren (BiZ) der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar (Telefon 06431 / 209 890 und 06441 / 909 155) erhältlich. Gegen Gebühr können die Hefte auch beim Bestellservice der Bundesagentur für Arbeit angefordert werden (telefonisch unter 0911 / 12031015 oder per E-Mail an bestellung@ba-bestellservice.de). Die Publikationen sind auch kostenlos im Internet unter http://planet-beruf.de/schuelerinnen/heftuebersichten/heftuebersicht abrufbar.

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar