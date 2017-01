Wetzlar: Den Einstieg in sozialpflegerische Berufe schaffen (Veranstaltung am 30.01.17 in Wetzlar)

Pressemeldung vom 20. Januar 2017, 10:00 Uhr

Wie man mit einer Qualifizierung zum Betreuungsassistenten oder Schwestern- bzw. Pflegediensthelfer den beruflichen Einstieg in sozialpflegerische Berufe schaffen kann, ist am Montag, 30. Januar, 10 Uhr, Thema im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Wetzlar in der Sophienstr. 19. Gudrun Rudhof vom Malteser Hilfsdienst Limburg stellt an diesem Vormittag die Ausbildungsvoraussetzungen, Bildungswege, Lehrgangsinhalte und mögliche Zusatzqualifizierungen für diese verantwortungsvollen Aufgaben vor.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar