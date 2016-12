Wetzlar: Den Studienwunsch testen lassen

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 14:50 Uhr

. Arbeitsagentur bietet Oberstufenschülern in den Weihnachtsferien Beratungstests

. Anmeldeschluss ist der 21. Dezember

Ob der Studienwunsch auch tatsächlich zu einem passt, können Oberstufenschüler während der Weihnachtsferien in der Wetzlarer Arbeitsagentur testen lassen. Auch wer sich nicht zwischen zwei Studienfächern entscheiden kann, erhält durch das Ergebnis des „studienfeldbezogenen Beratungs-Tests“ eine Orientierungshilfe.

Angeboten werden die Tests für die Studienfelder Informatik/Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieur-, Rechts- sowie Naturwissenschaften. Dabei werden fachtypische Problemstellungen bearbeitet, so dass Informationen über die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Studiums gewonnen werden. Im Anschluss an den Test erfolgt ein kurzes Gespräch. Die Teilnehmer erhalten ihre Ergebnisse auch in Schriftform und können diese im Vergleich zu anderen Studieninteressierten einschätzen. Auf Wunsch kann ein Beratungstermin mit dem Abi-Berater vereinbart werden. Der Test dauert vier Stunden und wird im Berufspsychologischen Service der Arbeitsagentur in Wetzlar durchgeführt.

Das Angebot ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 21. Dezember, per Mail an Limburg-Wetzlar.BPS@arbeitsagentur.de möglich.

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar