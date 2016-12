Wetzlar: Im Praktikum die Arbeitsagentur kennenlernen

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 15:40 Uhr

Jahres-Praktikumsplätze für FOS-Schüler im Sommer 2017 in Limburg und Wetzlar

Die Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar bietet Schülern der Fachoberschule -Fachrichtung Wirtschaft/Verwaltung- im Schuljahr 2017/2018 die Möglichkeit, das erforderliche Jahrespraktikum zu absolvieren. Die Praktikanten erhalten Einblicke in die verschiedenen Aufgabenbereiche der Arbeitsagentur und können praktische Erfahrungen im Kundenportal, im Beratungs- und Vermittlungsbereich, im Operativen Service, im Arbeitgeberservice sowie im ServiceCenter sammeln. Die Jahres-Praktika können in Limburg oder Wetzlar durchgeführt werden.

Während des Praktikums wird eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 180 Euro gewährt. Interessierte Schüler senden ihre Bewerbung per E-Mail an Giessen.IS-Ausbildung@arbeitsagentur.de.

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar