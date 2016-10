Wetzlar: Jobs bei IKEA

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 13:31 Uhr

. IKEA Wetzlar sucht Mitarbeiter für Verkauf, Logistik und Kundenservice

. Infoveranstaltung am 1. November in der Wetzlarer Arbeitsagentur

IKEA startet jetzt in Zusammenarbeit mit der Wetzlarer Arbeitsagentur die Personalrekrutierung für das Einrichtungshaus in Wetzlar. Damit der Start im Mai 2017 reibungslos erfolgen kann, sollen die Einstellungen bereits zwischen Januar und März des kommenden Jahres erfolgen. In einem ersten Schritt werden Mitarbeiter für den Verkauf, den Logistikbereich sowie den Kundenservice gesucht. Interessierte können sich am Dienstag, 1. November, in zwei Veranstaltungen um 13 und 15 Uhr über die zu besetzenden Arbeitsstellen informieren. Monika Schmale und Anna Oppermann von IKEA Deutschland informieren an diesem Nachmittag im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Wetzlarer Arbeitsagentur, Sophienstr. 19, ausführlich über die Anforderungen, Bewerbungsverfahren und Karriereaussichten am Standort Wetzlar. Eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 06441 909155 (BiZ) erforderlich. Die eingehenden Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bis zur maximalen Teilnehmeranzahl berücksichtigt.

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar