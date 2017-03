Wetzlar: Schlagfertig statt sprachlos

Pressemeldung vom 2. März 2017, 15:50 Uhr

Schlagfertigkeitstraining für Frauen am 10. März in der Wetzlarer Arbeitsagentur

Wie man schlagfertig auf einen aufgebrachten Kunden am Telefon oder den fiesen Kommentar eines Kollegen reagiert, können Frauen am Freitag, 10. März, 9 Uhr, in einer dreistündigen Informationsveranstaltung im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Wetzlarer Arbeitsagentur erfahren. Das Seminar richtet sich an Frauen, die erwerbstätig sind oder werden wollen. „Zur Schlagfertigkeit gehört mehr, als nur Sprüche klopfen“, weiß die Arbeitspsychologin Christiane Ostertag, die das Praxisseminar durchführt. Im Training lernen und üben die Teilnehmerinnen, wie man bei Vorträgen, Meetings oder im Vorstellungsgespräch, aber auch im Privaten gekonnt und angemessen auf verbale Angriffe reagieren kann. Anmeldungen werden per Email unter Limburg-Wetzlar.BCA@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 06431 209521 entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar