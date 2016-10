Wetzlar: Wirken und wirken lassen

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 13:03 Uhr

Strategien zum Auftreten in Bewerbungsgesprächen und Meetings.

Infoveranstaltung für Frauen am 12. Oktober in der Dillenburger Arbeitsagentur.

Praktische Tipps für das Vorstellungsgespräch stehen im Mittelpunkt einer dreistündigen Infoveranstaltung am Mittwoch, 12. Oktober, 9 Uhr, in der Arbeitsagentur Dillenburg, Moritzstr. 17. Der Vortrag richtet sich an Frauen, die erwerbstätig sind oder werden wollen.

In Vorstellungsgesprächen oder bei Meetings ist souveränes Auftreten und der geschickte Umgang mit anderen gefragt. Dr. Kyra Naudascher-Jankowski vom Limburger Institut für strukturiertes Lernen zeigt an diesem Vormittag, wie „frau“ sicher und souverän wirken kann. Sie erläutert, wie man anderen Platz lassen kann, ohne selbst dominiert zu werden. Dabei stehen praktische Tipps von der richtigen Körperhaltung bis hin zum förderlichen Sprachgebrauch im Vordergrund. Eine Anmeldung ist erforderlich (Mail: Limburg-Wetzlar.BCA@arbeitsagentur.de, Telefon 06431 209310).

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar