Wetzlar/Dillenburg: Beginn des zweiten Bauabschnittes am 6. Oktober 2016

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 15:22 Uhr

Seit März dieses Jahres sanieren der Lahn-Dill-Kreis, die Gemeinde Schöffengrund und der Zweckverband Mittelhessischer Wasserwerke die Kreisstraße 373 in Schöffengrund- Laufdorf.

Bei diesem Projekt, das durch Hessen Mobil gesteuert wird, wird die Fahrbahn grundhaft erneuert. Zudem umfassen die Arbeiten die Erneuerung des Kanals, der Wasserleitungen und der Gehwege. Der erste Bauabschnitt, der sich vom Höhweg bis zur Einmündung der Ackerstraße erstreckt, wird voraussichtlich am Donnerstag, 6. Oktober 2016 fertiggestellt. Im direkten Anschluss wird die baustellenbedingte Verkehrsführung für den nächsten Bauabschnitt eingerichtet. Bis Frühjahr 2017 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Während der Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt, der von der Straße Am Schulberg bis zum Ortsausgang in Richtung Braunfels-Bonbaden verläuft, muss die K 374 in Laufdorf in diesem Bereich voll gesperrt werden. Der regionale Verkehr wird, wie bisher, in Bonbaden über die K 374 nach Schwalbach und von dort über die L 3053 weiter nach Nauborn umgeleitet. Das Gewerbegebiet Laufdorf ist ebenfalls über diese Umleitungsstrecke zu erreichen. Der ÖPNV wird innerörtlich geführt.

Quelle: Wetzlar/Dillenburg