Pressemeldung vom 20. März 2017, 15:41 Uhr

Am Samstag, 1. April, findet der erste städtische Flohmarkt im neuen Jahr auf der Schlossgarage in Bad Homburg v.d.Höhe statt. Platzkarten für die Flohmarktstände bekommen Interessierte in der gleichen Woche ab Montag im Stadtladen.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe