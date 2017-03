Bad Homburg v.d.Höhe: Mädchencafé im Jugendzentrum Ober-Erlenbach

Pressemeldung vom 20. März 2017, 15:42 Uhr

Ab sofort findet jeden Freitag im Jugendzentrum Ober-Erlenbach, Holzweg 14a, von 17 bis 20 Uhr, das Mädchencafé statt.

An diesem Tag sind alle Mädchen im Stadtteil herzlich eingeladen, das JUZ zu erkunden. Es kann gebacken, gekocht, getanzt, Musik gehört und ausführlich gequatscht werden. Das komplette Angebot des Jugendzentrums wie Brettspiele, Kicker, Wii You, PS3, Playstation IV, Computerraum u.v.m. steht an diesem Tag ebenfalls zur Verfügung. Während des Mädchencafés können neue Kontakte geknüpft und weitere Angebote oder Ausflüge für die zukünftigen Mädchentage geplant werden. . Weitere Infos gibt es im Jugendzentrum unter der Telefonnummer 06172/4953890, im Internet unter www.bad-homburg.de/juz-ober-erlenbach oder unter www.facebook.com/juzobererlenbach.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe