Bad Homburg v.d.Höhe: Vortrag zur weiblichen Unternehmensnachfolge

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 16:19 Uhr

Im Rahmen des Nationalen Aktionstages der bga (bundesweite Gründerinnen Agentur) zur „Unternehmensnachfolge durch Frauen“ gibt es am Donnerstag, 22. Juni 2017, 19:30 Uhr einen Vortrag zu dem Thema „Als Frau eine Firma übernehmen?! So gelingt weibliche UnternehmensNachfolge“.

Die Experten Britta Reinhardt und Thomas Lattenmayer erklären im Vereinshaus Dornholzhausen, Saalburgstraße 158, wie Frauen zu erfolgreichen Unternehmensnachfolgerinnen werden. Unter anderem geht es darum, welches die häufigsten Fehler sind und welche Konflikte lauern. Zudem zeigen die Referenten auf, was Unternehmerinnen über persönliche Aspekte, Führungskultur, Firmenstrategie und kaufmännische Pflichten wissen müssen. Im Anschluss an den Vortrag besteht Gelegenheit für Gespräche, zum Gedankenaustausch und zum Netzwerken.

Anmelden können sich die Teilnehmerinnen per E-Mail an kontakt@business-consulting-partner.de oder per Fax an 06172/8553781. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 10 Euro. Sie wird organisiert von UpsideDown und Business Consulting Partner in Kooperation mit der Kommunalen Frauenbeauftragten.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe