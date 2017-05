Bad Homburg v.d.Höhe: Vortragsreihe in den Internationalen Frauenzimmern

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 15:02 Uhr

Die internationalen Frauenzimmer bieten an drei Terminen jeweils um 9:30 Uhr Vorträge mit anschließendem Austausch zu Aspekten der Frauengesundheit an.

Referieren werden Alexandra Rettinger und Claudia Teuchmann von der Pro Familia Hochtaunuskreis e.V. Interessierte Frauen mit Deutschkenntnissen sind herzlich eingeladen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter gaby.pilgrim@bad-homburg.de oder Telefon 06172/100-4010 erforderlich. Die Vorträge sind kostenfrei.

Die Vortragsreihe startet am Freitag, 19. Mai, mit dem Thema Verhütung. Ort der Veranstaltung ist das Stadtteil- und Familienzentrum Gonzenheim, Gotenstraße 21. Am Dienstag, 23. Mai, wird es um die Wechseljahre gehen, Ort der Veranstaltung ist hier der Massenheimer Weg 6. Das dritte Thema ist am Donnerstag, 1. Juni, die Sexualerziehung von Kindern und Jugendlichen. Ort der Veranstaltung: Stadtteil- und Familienzentrum Kirdorf/Eichenstahl in den Räumen des Jugendclubs Oberste Gärten, Oberste Gärten .

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe