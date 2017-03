Bad Schwalbach: Informationsabend zum geplanten Demenzgarten

Pressemeldung vom 13. März 2017, 15:28 Uhr

Die AGAPE-Stiftung der evangelischen Kirchengemeinde Bad Schwalbach und die Stadt Bad Schwalbach laden für Montag, 13. März, um 19.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in den Alleesaal, Am Kurpark 1 in Bad Schwalbach ein. Thema wird die Vorstellung des im Rahmen der Landesgartenschau geplanten Demenzgartens sein.

Unter dem Titel „Natur-Erleben-Erinnern“ soll der bundesweit erste, öffentlich zugängliche Demenzgarten im Kurpark verwirklicht werden. Mit dieser mustergültigen Anlage wird beabsichtigt, Anregungen zu geben für die an den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz ausgerichtete Gestaltung öffentlicher und privater Gärten sowie auch die breitere Öffentlichkeit für die in der Gesellschaft an Bedeutung zunehmende Thematik Demenz zu sensibilisieren.

Der Garten soll den Menschen in Stadt und Region über die Landesgartenschau hinaus auf Dauer zur Verfügung stehen.

Mit dem Informationsabend wollen die AGAPE-Stiftung und der beratend tätige Landschaftsarchitekt Dieter Dirlenbach die interessierte Öffentlichkeit über den Stand der Planungen unterrichten. Gleichfalls ist beabsichtigt, die Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Region in die Planungen mit einzubinden. Gesucht werden Hinweise, welche Pflanzen und Sinneseindrücke in früheren Zeiten typisch waren. Mit Berücksichtigung dieser regionalen Besonderheiten sollen die Erinnerungen von Menschen mit Demenz gezielt angeregt werden. Es ist beabsichtigt, die Planungen auf der Grundlage der Erfahrungen und Kenntnisse der Bürgerinnen und Bürger weiter auszuarbeiten. Über eine rege Teilnahme würden sich die Veranstalter daher sehr freuen.

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung das Vorhaben im Grundsatz gebilligt hat, ist die AGAPE-Stiftung derzeit mit der Aufstellung des Finanzierungskonzepts befasst. Da dies aus eigenen Mitteln nicht zu leisten ist, werden finanzkräftige Sponsoren für dieses innovative Vorhaben gesucht.

Quelle: Stadt Bad Schwalbach