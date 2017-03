Bad Schwalbach: Wer fährt mit zum Senckenbergmuseum?

Pressemeldung vom 23. März 2017, 14:59 Uhr

Das Seniorenbüro lädt zu einer Fahrt nach Frankfurt ins Senckenbergmuseum ein. Für den 18. April ist der Ausflug vorbereitet. Das Senckenberg Naturmuseum ist eines der großen Naturkundemuseen in Deutschland und zeigt die heutige Vielfalt des Lebens (Biodiversität) und die Entwicklung der Lebewesen (Evolution) sowie die Verwandlung unserer Erde über Jahrmillionen hinweg. Neue Forschungsergebnisse aus allen Bereichen der Biologie, Paläontologie und Geologie werden vorgestellt.

Der Bus fährt um 12.45 Uhr vom Kurhaus ab. Weitere Zusteigmöglichkeiten werden bei der Anmeldung noch bekannt gegeben.

Teilnehmer zahlen 20 Euro, die die Busfahrt und den Eintritt in das Museum einschließen. Die Fahrt kann stattfinden, wenn sich mindestens 40 Mitreisende finden. Die Reiseorganisatoren planen auch eine Schlussrast in der Apfelweingaststätte Dauth-Schneider in Sachsenhausen und die Rückkehr nach Bad Schwalbach gegen 20 Uhr.

Das Seniorenbüro Bad Schwalbach ist per E-Mail: seniorenbuero@bad-schwalbach.de oder Telefon 06124 500-145 erreichbar bzw. zu den Sprechzeiten: Montag 15 – 17 Uhr, Donnerstag 10 – 12 Uhr im Rathaus Zimmer 310.

Quelle: Stadt Bad Schwalbach