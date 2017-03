Pressemeldung vom 23. März 2017, 15:06 Uhr

Am Freitag, 2. Juni, lädt das Rosenball-Team der Stadt alle Tanzbegeisterten zu einem unvergesslichen Erlebnis in festlicher Abendgarderobe ein.

Der Vorverkauf in der Kurfürstlichen Burg sowie online unter www.eltville.de hat begonnen! Sichern Sie sich Ihre Karte zu 35 Euro pro Person inklusive einem Glas Sekt und Live-Musik vom Allerfeinsten – denn dafür sorgt die Manhattan Showband, die bereits im letzten Jahr das tanzfreudige Publikum begeisterte!

Flanieren in der illuminierten Burg gehört an dem Abend ebenso dazu wie der Sektempfang zu Beginn, kulinarische Genüsse aus der Küche des ELTVINUMS, diverse Tanzvorführungen und natürlich auch die Disco von und mit DJ Jobbo im Burgsaal.

Mehr Informationen und auch Tickets in der Tourist-Information in der Kurfürstlichen Burg, Burgstraße 1, 65343 Eltville, Telefon: 06123 90980, sowie per E-Mail: touristik@eltville.de.

Quelle: Eltville am Rhein / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit