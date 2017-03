Eltville am Rhein: For Kids! in der Mediathek Eltville: “ „Wir freuen uns auf Ostern“

Pressemeldung vom 17. März 2017, 12:17 Uhr

Nicht nur der Osterhase freut sich sehr über bunte, lustige Osterbasteleien. Auch Familie und Freunde finden es klasse, mit Selbstgebasteltem den Ostertisch zu verschönern. Und wenn das Basteln bei der ForKids!-Aktion auch noch Spaß macht, haben alle etwas davon!

Die Stadt Eltville lädt Kinder ab sechs Jahren am Dienstag, 4. April zwischen 15 und 17 Uhr in die Räume der Mediathek Eltville zum Osterbasteln ein: An diesem Tag werden wir zusammen eine schöne Überraschung zu Ostern basteln – mehr wird nicht verraten. Vorgelesen wird wieder von Vorleseoma Hannelore.

Die Kinder sollten nur solche Kleidung tragen, die zum Basteln geeignet ist. Eine rechtzeitige und verbindliche Anmeldung sowie ein Materialkostenbeitrag von 4 Euro pro Kind sind erbeten. Informationen rund um diese Veranstaltungsreihe erhalten Interessierte in der Media­thek Eltville unter der Telefonnummer 06123 697-550 oder per E-Mail unter der Adresse mediathek@eltville.de.

Quelle: Eltville am Rhein / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit