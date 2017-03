Eltville: Frühjahrsputz-Aktion in Erbach

Pressemeldung vom 15. März 2017, 17:02 Uhr

Bürgermeister Patrick Kunkel und die Erbacher Ortsvorsteherin Claudia Rohrmann rufen gemeinsam dazu auf, die Frühjahrsputz-Aktion der Gruppe „Erbacher für Erbach“ am Samstag, 18. März zu unterstützen. „Helfen Sie mit, damit Ihr Stadtteil in der Frühlingssonne strahlen kann“, ruft der Verwaltungschef auf. Unter dem Motto „Erbach macht sich schön“ wollen die Engagierten den Eltviller Stadtteil aus dem Winterschlaf wecken. Los geht es am Samstag um 10 Uhr auf dem Nepomukplatz. Ihr gemeinsames Werk feiern die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Weingut Crass ab etwa 12.30 Uhr. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und Handschuhe. Wer Fragen hat, setzt sich mit Gabriele Craß von der Gruppe „Erbacher für Erbach“ in Verbindung: Telefon 06123 9752830.

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit