Eltville: Starportraits von Margit Pendelin: Ausstellung in der Mediathek Eltville

Pressemeldung vom 29. März 2017, 16:36 Uhr

Die Eltviller Künstlerin Margit Pendelin zeigt in der Mediathek Eltville erstmals zahlreiche ihrer Porträts von Stars wie Rihanna, Taylor Swift, Katy Perry und Pharrell Williams.

Die teils großformatigen Acrylbilder sowie kleinformatige Leinwanddrucke sind von Samstag, 22. April bis Samstag, 13. Mai während der Öffnungszeiten in der Mediathek Eltville zu besichtigen. Die Vernissage findet am Freitag, 21. April um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Margit Pendelin wurde 1964 in Schwerte/Ruhr geboren und ist Autodidaktin. Sie malt seit frühester Kindheit und bildete sich schon während ihrer kurzen Berufstätigkeit als Apothekerin in ihrer Freizeit durch das Kopieren alter Meister künstlerisch weiter.

Seit 1998 malt sie in ihrem eigenen unverkennbaren Malstil. Neben Popstars werden auch Filmstars und Modedesigner, sowie Margit Pendelins künstlerische Vorbilder Andy Warhol und Alex Katz von ihr in sehr dekorativen und farbintensiven Acrylbildern dargestellt. Die Vorlagen für ihre Gemälde bilden Papparazzi- und Pressefotos, wie wir sie täglich in Zeitschriften finden.

Margit Pendelins Detailverliebtheit und Modebegeisterung ist es zu verdanken, dass wir auf ihren Bildern jedes Glied einer Kette und jedes Blümchen auf einem gemusterten Rock erkennen können.

Zu dieser Ausstellung bietet die Mediathek Eltville Führungen an. Erlebnisorientierte Führungen werden auch für Schulklassen angeboten. Informationen und Terminvergabe für Führungen: Mediathek Eltville, Telefon 06122 697-550, E-Mail: mediathek@eltville.de

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit