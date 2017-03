Gemeinde Erlensee: Frühlingsbücherflohmarkt der Stadtbücherei Erlensee

Pressemeldung vom 27. März 2017, 15:24 Uhr

Am Freitag, dem 05. Mai 2017, findet in der Zeit von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr der traditionelle Frühlings-Bücherflohmarkt der Stadtbücherei Erlensee statt. Neben einer großen Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern, Romanen und Sachbüchern, die zum Schnäppchenpreis von 1,- Euro pro Kilo verkauft werden, wird es wie immer auch eine große Auswahl an Zeitschriften, CDs, DVDs und Gesellschaftsspielen geben. Eine preisliche Ausnahme bilden neue bzw. neuwertige Bücher, die für einen Stückpreis von 1,- Euro verkauft werden. Die angebotenen Medien bestehen zum einen aus Spenden und zum anderen aus ausgeschiedenen Büchern aus dem Büchereibestand. Die Besucher können sich beim Stöbern, Schmökern und Auswählen richtig Zeit lassen und sich zwischendurch bei Fair-Trade-Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken stärken. Wer mit einer Kuchenspende die Stadtbücherei Erlensee unterstützen möchte, meldet sich bitte bei den Büchereimitarbeiterinnen. Die Bücherei ist während des Flohmarkts für den üblichen Büchereibetrieb geöffnet, d.h. es können Bücher entliehen beziehungsweise zurückgegeben werden. Alle Bücherfreunde und Schnäppchenjäger sind herzlich zum Bücherflohmarkt eingeladen. Bei weiteren Fragen steht die Stadtbücherei Erlensee gerne zur Verfügung, Langendiebacher Straße 35a – Eingang: Konrad Adenauer Straße -, Telefon: 06183/900551 oder eMail: buecherei-erlensee@t-online.de.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung