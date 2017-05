Gemeinde Erlensee: Noch wenige Restkarten!

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 12:39 Uhr

Am Donnerstag, 18.05.2017, starten die Erlenseer Senioren um 8.00 Uhr an verschiedenen Haltestellen in Erlensee. Danach begeben sie sich auf die Reise zur neuen Wirkungsstätte von Pfarrerin Katrin Klöpfel, nach Nesselröden. Die ehemalige Erlenseer Pfarrerin freut sich schon sehr darauf, den Senioren die Nesselröder Kirche zu zeigen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich zu erfrischen. Gegen 12 Uhr geht es weiter zu einem gemeinsamen Mittagessen in die Gaststätte „Am heiligen Berg“ in Sontra-Breitau. Um 13.45 Uhr startet die Reisegruppe, natürlich zusammen mit der Pfarrerin, zum nächsten Programmpunkt, dem Lutherhaus in Eisenach, das ab 14.30 Uhr leicht zeitversetzt in zwei Gruppen besichtigt wird. Die Besichtigung des Lutherhauses ist besonders interessant, wird doch der Thesenanschlag Luthers in diesem Jahr zum 500. Mal gefeiert. Das Lutherhaus huldigt diesem Ereignis mit der Sonderausstellung „Ketzer, Spalter, Glaubenslehrer – Luther aus katholischer Sicht“, die selbstverständlich ebenfalls besucht wird. Danach haben die Senioren bis 17.30 Uhr Zeit zur freien Verfügung in Eisenach. Das Lutherhaus befindet sich in unmittelbarer Nähe zur attraktiven Altstadt Eisenachs, die zu einem Bummel einlädt, auch warten viele Cafés, die zu einem gemütlichen Ausklang dieser interessanten Tagesfahrt einladen. Die Rückankunft in Erlensee wird gegen 19.30 Uhr erwartet. Veranstaltungskarten zum Preis von 24 Euro können ab 4.5.2017 am Empfang des städtischen Rathauses erworben werden.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung