Gemeinde Erlensee: Vorbereitungen für den Fair Trade Gewürzabend im vollen Gange

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 12:38 Uhr

Am Mittwoch, 24. Mai 2017 ab 19:00 Uhr veranstaltet die Steuerungsgruppe Fair Trade Stadt Erlensee in Kooperation mit der Georg-Büchner-Schule Erlensee und dem 1 Welt Laden Rodenbach einen Abend zum Thema „Gesund und fair würzen“ im Bürgerhaus „Zum Neuen Löwen“. Schüler der 8. Klasse rund um Lehrerin Isabelle Franz sind bereits seit einigen Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Zum Beginn der Veranstaltung wird das Fotographen- und Journalisten-Duo „LobOlmo“ aus Frankfurt einen Vortrag zum Thema fair gehandelte Gewürze halten. Dieser wird mit beeindruckenden Bildern, einfühlsamen Geschichten und einigen Musikpassagen untermalt.

Damit der Abend auch kulinarisch ein Gewürz-Erlebnis wird, gibt es nach dem Vortrag ein vielseitiges und schmackhaftes Buffet. Schüler der Georg-Büchner-Schule haben sich in den letzten Wochen intensiv mit den verschiedensten Gewürze auseinander gesetzt, Plakate erstellt und passend dazu leckere Rezepte recherchiert. Am ganzen Vormittag des 24. Mai werden sie gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Isabelle Franz in der Schulküche stehen und verschiedene pikant gewürzte Gerichte zubereiten.

Einige Schüler haben sich außerdem freiwillig bereit erklärt, am Abend das Buffet im Neuen Löwen aufzustellen und während der Veranstaltung zu bedienen. Dieses Engagement soll durch ein Zertifikat der Stadt Erlensee gewürdigt werden.

Der Eine-Welt-Laden Rodenbach rundet das Programm mit einem Verkaufsstand mit fair gehandelten Gewürzen ab. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung