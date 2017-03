Hofbieber: Badesaison 2017

Pressemeldung vom 20. März 2017, 15:07 Uhr

Samstag, 08. April 2017 um 9.00 Uhr Aufruf an alle Mitglieder des Fördervereins, an alle Mitglieder der IG und an alle, die das Freibad Bieberstein unterstützen möchten. An diesem Tag wird mit den Vorbereitungen für die Badesaison 2017 begonnen. Arbeiten die durch die durch ehrenamtliche Helfer durchgeführt werden können, werden begonnen bzw. deren Ablauf organisiert. Alle Schwimmbadfreunde lernen sich weiter kennen und stehen für ein gemeinsames Ziel: Das Angebot Freibad Bieberstein auf Dauer erhalten!

Bis zum Samstag, 09.04.2016 um 9.00 Uhr im Freibad Bieberstein! Kontakt:

Förderverein Freibad Bieberstein Frau Klaudia Wilke 1. Vorsitzende Tel. 06657/919840 mail@klaudiawilke.de

Herr Oliver Quanz 2. Vorsitzender Tel. 06657/609159 o.quanz@web.de

Herr Bernhard Herr Schatzmeister Tel. 06657/8388 bernhard.herr@gmx.de

Herr Christoph Bellinger Schriftführer Tel. 06657/609817 christoph.bellinger@web.de

Herr Joachim Sauerbier Geschäftsführer Tel. 06657/987115 joachim.sauerbier@hofbieber.de

Sowie durch die Beisitzer Renate u. Thomas Kammandel, Manfred Leitsch und Johannes Rothmund

Quelle: Gemeinde Hofbieber