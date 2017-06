Hofgeismar: Entdeckertage Grimm Heimat Nordhessen

Pressemeldung vom 9. Juni 2017, 12:00 Uhr

Im Rahmen der Entdeckertage Grimm Heimat Nordhessen vom 24. bis 25.06.2017 werden auch in Hofgeismar kostenfreie Führungen angeboten.

Am Samstag, den 24.06.2017 wird Sie Herr Fiege um 11.00 Uhr vom Marktplatz aus durch die liebevoll sanierte Altstadt führen. Hier erfahren Sie viel Wissenswertes über die Vergangenheit und Gegenwart der Stadt Hofgeismar.

Außerdem wird am 24.06.2017 um 15.00 Uhr eine Führung durch das Apothekenmuseum in Hofgeismar angeboten. Dies ist ein besonderes Spezialmuseum in Nordhessen zur Geschichte der Pharmazie, der Entwicklung der Apotheken in Hofgeismar und mit Einblicken über die Tätigkeiten des Berufstandes vergangener Zeiten.

Am Sonntag, den 25.06.2017 können Sie noch an einer Führung im Brunnenpark mit Frau Pape teilnehmen. Am Rande der Stadt befindet sich das ehemalige Bad Hofgeismar -der Gesundbrunnen. Eingebettet in eine einmalige englische Parklandschaft liegen die historischen Gebäude des Bades mit dem Brunnentempel und der bekannten Evangelischen Akademie. Treffpunkt ist um 11.00 Uhr am Brunnentempel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Hofgeismar