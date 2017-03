Hofgeismar: Neues Angebot im Apothekenmuseum

Pressemeldung vom 23. März 2017, 15:35 Uhr

Der Heimat- und Verkehrsverein Hofgeismar e. V. bietet in Zusammenarbeit mit dem Team vom Apothekenmuseum für das Winterhalbjahr 2016/2017 kostenlose öffentliche Führungen an jedem 2ten Samstag im Monat um 15.00 Uhr an. Die Führungen dauern ca. 1 Stunde. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Der Termin ist am 08. April 2017.

Außerdem sind Führungen für Gruppen nach vorheriger Absprache jederzeit möglich: Teilnehmer:

max. 25 Personen Kosten:

pro Person 2,00 €; mindestens 40,00 € Dauer:

ca. 1 Stunde

Buchung über die Tourist-Info „Märchenland Reinhardswald“ siehe unten.

Die regelmäßigen Öffnungszeiten im Apothekenmuseum sind am:

Mittwoch und Sonntag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (ganzjährig) – freier Eintritt, Spenden sind gern gesehen –

Quelle: Stadt Hofgeismar