Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:30 Uhr

Ein wichtiges Angebot kann das Familienzentrum Kriftel interessierten Bürgern am Donnerstag, den 16. März, machen: Rechtsanwalt und Notar Dr. Peter Ellefret, der eine Kanzlei in Kriftel führt, referiert im Rat- und Bürgerhaus (Saal I) über das Thema „Erben und Vererben“, das für Erwachsene jeden Alters wichtig ist. Los geht es um 18 Uhr.

Wann ein Mensch stirbt, kann niemand vorhersehen. Nicht nur Krankheit, auch ein Unfall oder ein Herzinfarkt kann ihn plötzlich aus dem Leben reißen. „Ist kein Testament gemacht, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft“, so Dr. Ellefret. Im Falle einer Familie erben zur Hälfte die Kinder, zur Hälfte der Ehepartner. Doch was ist, wenn das so nicht gewollt ist? Wenn man weitere Personen bedenken oder andere Anteile vergeben möchte? Und was ist, man nicht verheiratet ist? Wenn man in einer Patchwork-Familie lebt? Welche Auswirkungen hat es, wenn die gemeinsamen Kinder noch minderjährig sind und wegen eines fehlenden Testaments dennoch erben? Weicht der „letzte Wille“ von der gesetzlichen Erbfolge ab, muss das in jedem Fall schriftlich festgehalten werden.

„Hier gilt es, verschiedene Regeln in Form und Inhalt zu beachten, damit das Testament tatsächlich Gültigkeit hat“, so der Notar weiter. Ihm ist es wichtig, das Thema mit vielen Beispielen aus der Praxis möglichst anschaulich zu machen. Nach dem Vortrag wird es Zeit für eine Diskussion und die Beantwortung von Fragen der Teilnehmer geben.

Der Besuch der Infoveranstaltung ist kostenfrei.

Quelle: Gemeinde Kriftel