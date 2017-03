Kriftel: Evangelisches Gemeindehaus: Beim Babysitterkurs sind noch Plätze frei!

Pressemeldung vom 10. März 2017, 10:13 Uhr

Das Familienzentrum Kriftel bietet am Samstag, den 18. März, wieder einen Babysitterkurs für Jugendliche ab 13 Jahren an. Die Teilnehmer lernen, wie man Babys badet, wickelt und füttert, wie Unfälle verhütet werden können und welche Verhaltensweisen in Notsituationen richtig sind. Gesprochen wird vor allem auch darüber, wie man Babys und Kleinkinder sinnvoll beschäftigen kann. Kursleiterin ist Martina Fleischberger. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Jugendlichen ein Babysitter-Diplom. Es sind noch Plätze frei!

Der Kurs findet von 9 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Kriftel (Immanuel-Kant-Straße 10) statt. Kosten: 25 Euro pro Person. Die Teilnehmer werden gebeten, Schreibutensilien und einen Pausensnack mitzubringen. Anmeldungen bitte per E-Mail an tanja.seitz@familienzentrum-kriftel.de.

Quelle: Gemeinde Kriftel