Kriftel: Familienkultour

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:10 Uhr

Am 1. Mai sollte eigentlich um 11 Uhr die Fahrradtour für Familien zum Gimbacher Hof in Kelkheim starten – organisiert von der Initiative „Familienkultour“, die sich Aktionen für Krifteler Familien ausdenkt. Leider machte das Wetter den Radlern einen Strich durch die Rechnung: Die Radtour musste kurzfristig abgesagt werden. Trotzdem traf sich eine kleine Gruppe im Gimbacher Hof zum gemütlichen Plausch (siehe Foto). „Da wir alle die Absage bedauert haben“, so Bürgermeister Christian Seitz, der Mitglied im Organisationsteam ist, „haben wir beschlossen, vor den Sommerferien spontan noch einmal eine Fahrradtour durchzuführen.“ Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Vom 18. bis 20. August wird es erstmals eine Familienfreizeit mit Paddeltour auf der Lahn und zwei Übernachtungen in Limburg geben. Sie ist bereits ausgebucht.

Quelle: Gemeinde Kriftel