Kriftel: JHV Kulturforum Kriftel

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:16 Uhr

Vorsitzender Johann Georg Schröder hatte 13 Punkte auf die Tagesordnung gesetzt und kam damit flott durch. Das Kulturforum in Kriftel hat auch dank seiner geschätzten und gelobten Führung „keine Probleme“. Wo hinsichtlich fehlenden Personals ein Engpass auftut, gelingen Lösungen – auch rasch. So kommt es, dass Schröder im Überblick über das Kulturforum feststellt: „Alles läuft bestens!“

Es gab Ehrungen und Dank in der Jahreshauptversammlung: Jan Peters war über mehrere Jahre für die Musikschule im Vorstand mit zuständig und Irmgard Bender hat in der Gemeindebücherei ebenfalls über Jahre wertvolle Arbeit geleistet und dazu beigetragen, die Medienvielfalt mit in den PC zu heben, um einen vollständigen Katalog anzubieten. Zu einer Nachwahl im Vorstand kam es auch: Marion Hein übernimmt jetzt die Bereichsleitung „Erwachsenenkurse“.

Quelle: Gemeinde Kriftel