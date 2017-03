Kriftel: Karin Herwegh ist seit 40 Jahren bei der Gemeinde Kriftel

Pressemeldung vom 13. März 2017, 15:43 Uhr

Alles begann mit einem Praktikum in der Kämmerei der Gemeinde Kriftel im September 1977: Die gebürtige Nürnbergerin Karin Herwegh begann im Anschluss eine Ausbildung zur Assistentin bei der Gemeinde Kriftel und schlug damit die Beamtenlaufbahn ein. Neun Jahre lang war sie beim Bauamt in der Abteilung Grünflächenpflege tätig, seit zehn Jahren ist sie nun bei den Gemeindewerken eingesetzt. Bürgermeister Christian Seitz und der Erste Beigeordnete Franz Jirasek gratulierten der zweifachen Mutter jetzt nachträglich zu ihrem 60sten Geburtstag, den sie am 21. Februar gefeiert hatte, mit einen Blumenstrauß und den allerbesten Wünschen.

Quelle: Gemeinde Kriftel