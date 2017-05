Kriftel: Kita Kinderplanet „Oma- und Opatag“ war gut besucht

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:11 Uhr

„Oma- und Opatag“ in der Kita Kinderplanet: Das Team um Kitaleiterin Sandra Golumbek begrüßte ihre Gäste, auch aus mehreren Nationalitäten, und führte sie dann vor den Morgenkreis. Die Kinder hatten Lieder für ihre Großeltern einstudiert.

Danach durchwanderten die Großeltern die Anlage und sahen, wie sich ihre Enkel in den Räumen betätigen. Draußen im Freigelände zog es die Kinder mit ihren Großeltern an Schaukel, Sandkasten und die Plätze im Grünen. Und natürlich auch an die lange Kuchentheke. Die Großeltern fanden auch Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Kita-Leiterin war mit dem „Echo“ der Einladung sehr zufrieden: „Noch mehr Besucher als im vergangenen Jahr“, überschaute sie die fröhliche Mehrgenerationsgesellschaft.

Quelle: Gemeinde Kriftel