Kriftel: Noch Plätze frei beim Muttertags-Filzen

Pressemeldung vom 27. April 2017, 13:52 Uhr

„Muttertagsfilzen – Wenn der Vater mit dem Kinde“ – so heißt ein Angebot des Familienzentrums, bei dem es noch freie Plätze gibt. Am Samstag, den 6. Mai, können Interessierte unter Anleitung von Sabine Schöngarth ein Muttertagsgeschenk, und zwar eine schöne Blumengirlande, filzen. Gewerkelt wird im Freizeithaus an der Weingartenschule von 11 bis 13 Uhr. Kosten: 10 Euro plus 7 Euro Material. Bitte ein Backblech, zwei Handtücher und eine Schere mitbringen!

Info und Anmeldung unter familienkultour@kulturforum-kriftel.de.

Quelle: Gemeinde Kriftel