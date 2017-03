Kriftel: Paddeln auf der Lahn mit Grillevent und Übernachtung

Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:31 Uhr

Die Initiative „Familienkultour“ des Kulturforums Kriftel ist immer auf der Suche nach interessanten Aktivitäten für Krifteler Familien. Und ihre Aktivitäten kommen an: sei es das vorweihnachtliche Plätzchenbacken in der Kita Vogelnest, der gemeinsame Besuch der Eisbahn oder die Schnitzeljagd durch die Gemeinde. Demnächst steht die Osterwerkstatt im evangelischen Gemeindehaus an (19. März, 14 Uhr). Und für den Sommer hat das Team nun erstmals eine Familienfreizeit geplant: Am ersten Wochenende nach den Sommerferien (vom 18. bis 20. August) können Familien einen Tag lang gemeinsam auf der Lahn paddeln. Den gemütlichen Rahmen bilden zwei Übernachtungen in der Jugendherberge Limburg.

„Gemeinsam aktiv sein macht viel Spaß und mit zwei Übernachtungen kann man ein spannendes Tagesevent gemütlich angehen und auch abschließen, ohne Stress“, erzählt Kira Steffen vom Organisationsteam. Sie bittet darum, dass sich interessierte Familien ab sofort unverbindlich anmelden, um besser planen zu können. „Die Kosten stehen noch nicht fest, wahrscheinlich können wir die Freizeit aber vergünstigt anbieten, da wir Fördergelder beantragt haben“, so Kira Steffen. Zehn Familienzimmer mit eigener Dusche und eigenem WC sind in der Jugendherberge Limburg bereits reserviert.

Am Freitagnachmittag des 18. August können alle Teilnehmer entspannt anreisen und am Abend gemütlich zusammensitzen. Am Samstag besteigen sie nach dem Frühstück die reservierten Kanus zur abenteuerlichen Paddeltour auf der idyllischen Lahn. Am Abend ist ein Grillevent geplant, um den Tag voller Erlebnisse gemütlich abzuschließen. Sonntags reisen die Familien in aller Ruhe nach dem Frühstück wieder ab.

Wer Interesse an einer Teilnahme am Familienevent hat, der sollte sich bitte unverbindlich melden unter familienkultour@kulturforum-kriftel.de. Die genauen Kosten werden noch bekanntgegeben.

Quelle: Gemeinde Kriftel