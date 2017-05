Kriftel: Parkbaderöffnung, Minigolf, Flohmarkt rund ums Kind und ein rauschender Brunnen

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:09 Uhr

Zeitgleich mit der Saison-Eröffnung des Parkbads am 30. April kamen auch auf den Minigolfplatz im Freizeitpark viele Jugendliche und Erwachsene. Am Parkbad-Kiosk können nun täglich von 10 bis 20 Uhr Schläger und Golfbälle ausgeliehen werden. Zum Auftakt in die Saison hatte zudem der Förderverein für den Kindergarten „Vogelnest“ zum 21. Basar „Rund ums Kind“ ins Evangelische Gemeindehaus eingeladen.

Am Platz von Airaines sprudelt jetzt wieder der Brunnen. Wer dort den Einbruch der Dunkelheit abwartet, erlebt eine heimelige Atmosphäre: Erleuchtet von den neuen LED-Dekolampen und Bodenleuchten wird die alte Platane in Szene gesetzt. Mit Brunnen und Beleuchtung ist hier eine attraktive Bahnhofsvorplatzaufwertung geschaffen worden. Dazu bietet der beliebte Kiosk am Bahnhof Plätze und Bedienung Open-Air an. Ab und an stehen vor der angrenzenden Gemeindebücherei Bücherkisten: Aus ihnen dürfen Bürger und Besucher kostenlos Bücher nehmen.

Quelle: Gemeinde Kriftel