Kriftel: Vorlesestunde, 31. März: Ostergeschichten aus der berühmten roten Kiste

Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:29 Uhr

Seit sechs Jahren lädt das Kulturforum Kriftel regelmäßig Kinder ab vier Jahren zu Vorlesestunden in die Gemeindebücherei am Platz von Airaines ein. Am Freitag, den 31. März, wird von 16 bis 17 Uhr die nächste Vorlesestunde angeboten. „Brigitte Schweinhardt liest Ostergeschichten aus der berühmten roten Kiste vor“, kündigt Organisatorin Christiane van Wickeren an. Im Obergeschoss ist für das Vorlesen eine gemütliche Ecke eingerichtet.

Eltern, Großeltern oder begleitende Erwachsene werden gebeten, die Kinder rechtzeitig zur Bücherei zu begleiten und auch wieder pünktlich um 17 Uhr abzuholen. Als Anreiz dürfen sich die Kinder für jede Teilnahme einen attraktiven Sticker aussuchen, der auf den eigens für sie eingerichteten Karteikarten aufgeklebt

wird. Wenn die Kinder an allen Vorlesestunden teilgenommen haben, gibt es für sie eine kleine Überraschung.

Die Vorlesestunde findet (außerhalb der Schulferien) jeweils am letzten Freitag des Monats statt.

Quelle: Gemeinde Kriftel