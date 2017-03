Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:56 Uhr

Seit der Erfindung des Automobils ist die Faszination von jungen Menschen für alles, was einen Motor hat und gesteuert werden kann, ungebrochen. Mit schnellen Motoren, einem guten Team und taktischem Geschick werden auch heute immer noch Rennen gewonnen. Darüber hinaus ist es wichtig, die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen einschätzen zu können und die eigenen Grenzen gut zu kennen. In diesem Seminar wollen wir herausfinden, was der Motorsport mit unserem Leben zu tun hat und wo genau Parallelen zu finden sind.

Fliegst Du in die Kurve oder bleibst Du auf der Strecke? Melde Dich an zu diesem rasanten Seminar – die Plätze sind begrenzt. Angeboten wird das Wochenende vom Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises. Es findet statt vom 12. bis 14. Mai 2017 im Kreisjugendheim Heisterberg (Am Weiher 2, 35759 Driedorf-Heisterberg). Teilnehmen können Mädchen und Jungen ab 14 Jahren. Kosten: 25,00 Euro pro Person (einschl. Programm und Verpflegung). Ansprechpartner für Infos und Anmeldung ist Hans-Martin Hild, Tel. 06441 407-1538, E-Mail: hans-martin.hild@lahn-dill-kreis.de.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation