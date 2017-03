Pressemeldung vom 28. März 2017, 15:17 Uhr

Entdecke das Salzburger Land mit all seinen zauberhaften Ecken. Lass dich begeistern von atemberaubenden Wasserfällen, Schluchten und dem unvergesslichen Panorama der Alpen. Sport, Spiel und jede Menge Spaß sind garantiert!

Die Erlebnisfreizeit findet in den Sommerferien vom 8. bis 15. Juli 2017 statt. Leistungsumfang: An- und Abreise im modernen Reisebus, Unterbringung in Mehrbettzimmern, Vollverpflegung, Programm, qualifizierte Betreuung, Ausflüge und Eintrittsgelder im Rahmen der Salzburgerland Card. Teilnehmen können Jungen und Mädchen von 10 bis 15 Jahren. Kosten: 315,00 Euro/Person.

Was erwartet die Kids? Das Jugendhotel Weitenmoos (Infos unter www.weitenmoos.at) liegt im Urlaubsort St.Johann in Pongau und bietet zahlreiche Outdoor-Angebote wie z. B. einen Skate-Park und ein Freibad. Darüber hinaus verfügt die Einrichtung über etliche Indoor-Spielstationen wie Trampolin, Riesenrutsche sowie Tischtennis- und Kicker-Tische. Außerdem steht auf dem Programm eine Vielzahl an spannenden Aktivitäten und Ausflügen, die im Rahmen der Salzburgerland Card genutzt werden können. Schon gespannt auf das umfangreiche Programm? Dann schnell anmelden, bevor die Anderen es tun!

Informationen und Anmeldung: Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises (Veranstalter), Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar, Marta Orantek, Tel. 06441 407-1527, E-Mail: marta.orantek@lahn-dill-kreis.de oder Tanja Honold, Tel. 06441 407-1537, E-Mail: tanja.honold@lahn-dill-kreis.de. Geschwister erhalten ab dem 2. teilnehmenden Kind einen Nachlass von 25,00 Euro. Achtung: Unter bestimmten Voraussetzungen können Eltern einen Antrag auf Beihilfe zu Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung stellen.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation