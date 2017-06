Lahn-Dill-Kreis: Ein Seminar mit Bauchgefühl

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 15:55 Uhr

„Was ist das überhaupt, dieses Selbstbewusstsein? Und kann Schüchternheit nicht auch etwas Gutes sein?“ Am vorletzten Wochenende (19. bis 21. Mai 2017) haben sich 11 Mädchen diese und noch viele andere Fragen gestellt.

Das Ambiente stimmte – wie immer, wenn Veranstaltungen im Kreisjugendheim Heisterberg stattfinden. So auch für das Seminar „Nein heißt Nein – Selbstbehauptung für Mädchen“ – eine nicht ganz einfache Herausforderung: In Rollenspielen und Gruppenarbeiten haben die Mädchen gelernt, auf ihr Bauchgefühl zu hören und freundlich, aber bestimmt die eigenen Grenzen aufzuzeigen. Erst ging es um die eigenen Stärken der Mädchen – dann darum, was selbstbewusst und schüchtern sein überhaupt bedeuten. Nähe und Distanz und wie gehe ich damit um waren ein großes Thema. Ausgerüstet mit einfachen Tipps für den Alltag sind die Mädchen am Sonntag abgereist -mit dem Ziel, sich beim nächsten Seminar wieder zu begegnen!

Ansprechpartnerin für Fragen zum Thema beim Lahn-Dill-Kreis ist Manuela Sinner, Tel. 06441 407-1556, E-Mail: manuela.sinner@lahn-dill-kreis.de.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation