Pressemeldung vom 20. März 2017, 13:50 Uhr

Komm mit in den hohen Norden Deutschlands nach Glücksburg und erlebe eine Freizeit voller Spiel, Spaß und Spannung. Die Lage des Schullandheimes in direkter Nähe zum Strand lädt zum Baden, Spielen und Toben ein. Hier erwartet euch eine unvergessliche Freizeit, die einiges zu bieten hat. Entdecke die Flensburger Förde. Lass dich begeistern von einer Schifffahrt über die Ostsee nach Flensburg. Dort werden wir das Campusbad mit Wellness- und Spaßfaktor besuchen. Weitere Informationen zur Unterkunft findet ihr unter http://www.schullandheim.de/slh-gluecksburg.html. Willst du mehr erleben? Dann melde Dich schnell an!

Die Freizeit findet statt vom 23. Juli bis 1. August 2017. Teilnehmen können Mädchen und Jungen von 10 bis 15 Jahren. Leistungsumfang: An- und Abreise im modernen Reisebus, Unterbringung in Mehrbettzimmern Vollverpflegung, Programm, qualifizierte Betreuung. Kosten: 342,00 Euro/Person. Ein Vortreffen zur Freizeit ist für den 13. Juli 2017 vorgesehen. Informationen und Anmeldung: Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises (Veranstalter), Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar, Marta Orantek, Tel. 06441 407-1527, E-Mail: marta.orantek@lahn-dill-kreis.de oder Tanja Honold, Tel. 06441 407-1537, E-Mail: tanja.honold@lahn-dill-kreis.de. Geschwister erhalten ab dem 2. teilnehmenden Kind einen Nachlass von 25,00 Euro. Achtung: Unter bestimmten Voraussetzungen können Eltern einen Antrag auf Beihilfe zu Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung stellen.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation