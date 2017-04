Lahn-Dill-Kreis: Mädchenaktionstag in Wetzlar

Pressemeldung vom 28. April 2017, 12:27 Uhr

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre besteht auch jetzt wieder die Möglichkeit, mit anderen Mädchen einen Tag in der Colchester-Anlage in der Wetzlarer Innenstadt zu verbringen. Die Mitarbeiterinnen der IVAM (Initiative zur Vernetzung der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen) bieten viele spannende Aktionen an. Wenn Du Spaß daran hast Neues auszuprobieren, melde Dich schnell an! Mit 5,00 Euro bist Du dabei! Die „Sause“ steigt am Samstag, 24. Juni 2017, 10:00 bis 16:30 Uhr.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation