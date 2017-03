Lahn-Dill-Kreis: Mutter-Tochter-Wochenende in Tringenstein

Pressemeldung vom 27. März 2017, 16:13 Uhr

Wenn Mutter und Tochter ein Wochenende miteinander verbringen, kommt am Ende etwas mit „Beauty“ dabei heraus. Doch der Weg dahin ist nicht so einfach wie etwa der Weg zur Drogerie. Mütter und Töchter werden an diesem Wochenende die Vielfalt der heimischen Kräuter und Blumen kennenlernen: Wo sie heilend wirken, wo sie kosmetisch einsetzbar sind und wie frau das ganze einfach selbst zubereiten kann. Ganz „ladylike“ werden wir gemeinsam am Lagerfeuer das Erlernte ausprobieren und uns über Möglichkeiten und Vielfalt der Natur austauschen.

Wer Lust auf dieses besondere Wochenende hat, sollte sich schon jetzt anmelden – die Plätze sind begrenzt! Angeboten wird das Wochenende vom Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises. Es findet statt vom 5. bis 7. Mai 2017 im Erika-Heß-Feriendorf in Tringenstein (35768 Siegbach-Tringenstein). Teilnehmen können Mädchen ab 12 Jahren mit ihren Müttern. Kosten: 25,00 Euro pro Person (einschl. Programm und Verpflegung). Ansprechpartnerin für Infos und Anmeldung ist Manuela Sinner, Tel. 06441 407-1556, E-Mail: manuela.sinner@lahn-dill-kreis.de.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation