Lahn-Dill-Kreis: NEIN heißt NEIN!

Pressemeldung vom 21. April 2017, 13:55 Uhr

Jede Frau und jedes Mädchen hat ihre / seine Art Nein zu sagen. Einfach gesagt? Nicht immer … in dem Seminar „NEIN heißt NEIN!“ wollen wir gemeinsam lernen als Mädchen oder junge Frau klar NEIN zu sagen. Wo sind Deine Grenzen? Was muss man sich als Mädchen alles gefallen lassen und was nicht? Lerne selbst stark zu sein – für Dich und andere Mädchen.

Angeboten wird das Wochenende vom Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises. Aus organisatorischen Gründen findet das ursprünglich für März geplante Seminar jetzt vom 19. bis 21. Mai 2017 statt. Veranstaltungsort ist das Kreisjugendheim Heisterberg (Am Weiher 2, 35759 Driedorf-Heisterberg). Teilnehmen können Mädchen ab 12 Jahren. Kosten: 25,00 Euro pro Person (einschl. Programm und Verpflegung).

Ansprechpartnerin für Infos und Anmeldung ist Manuela Sinner, Tel. 06441 407-1556, E-Mail: manuela.sinner@lahn-dill-kreis.de.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation