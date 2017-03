Lahn-Dill-Kreis: Schulkinowochen im Medienzentrum in Dillenburg

Pressemeldung vom 30. März 2017, 15:25 Uhr

Was heißt Filmen? Braucht man hierfür eine gute Kamera oder geht es auch einfacher? Vielleicht reichen ja auch Tablets oder Smartphones aus, um gute Ergebnisse zu erzielen? All dies konnten die Teilnehmenden der Fortbildung „Filmen und Schneiden mit mobilen Endgeräten“ am 23. März 2017 im Medienzentrum Lahn-Dill erfahren.

Der Filmpädagoge Urs Tilman Daun, der die Fortbildung im Rahmen der Schulkinowochen durchführte, lieferte zunächst eine fundierte Einführung in die für das Erstellen guter Filme notwendige Theorie. So lernten die anwesenden Lehrkräfte zunächst u. a. etwas über Filmperspektiven, Bildgestaltung, Licht und die möglichen Apps auf den mobilen Geräten, bevor sie es – in Gruppen aufgeteilt – in der Praxis üben konnten.

Mit Hilfe der iPads aus dem iPad-Koffer des Medienzentrums konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die filmtechnischen und gestalterischen Möglichkeiten der allgegenwärtigen digitalen Geräte gleich einsetzen. Bei strahlendem Sonnenschein erstellten die Lehrkräfte in Gruppen ihre ersten eigenen kleinen Filmproduktionen, fügten noch Hintergrundmusik hinzu und führten das Ergebnis gleich den anderen Gruppen vor.

Hintergrund Bei den jährlich stattfindenden „SchulKinoWochen“ wird das Kino zum Klassenzimmer! Schulen wird ein vielfältiges Programm aus Filmen, Fortbildungen und zahlreichen Sonderveranstaltungen angeboten. Damit soll Filmbildung als eine grundlegende Kulturtechnik im Unterricht gefördert werden.

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation