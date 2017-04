Lahn-Dill-Kreis: „Wissen macht BOOM“

Pressemeldung vom 27. April 2017, 14:29 Uhr

Das neue Programm der Quantenmechaniker Dr. Sascha Vogel und Patrick Grabitz hat es in sich: Hier erfährt man allerlei praktische Tipps, z. B. wie man es schafft den Rasen endlich ordentlich zu gießen, wie man Hamster artengerecht tiefkühlt oder Bowlingkugeln möglichst praktisch verstaut. Und am Ende gibt es dann das leckerste Schokoeis der Welt.

Die Experimente-Show findet statt am 8. und 9. Mai 2017, jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr im Erika-Heß-Feriendorf in Tringenstein (35768 Siegbach-Tringenstein). Herzlich Willkommen sind alle am Thema Interessierten ab 12 Jahre. Nach der Show können die Gäste auch selbst noch einige lustige und spannende Experimente ausprobieren. Veranstalter ist das Jugendbildungswerk des Lahn-Dill-Kreises. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten: Fachdienst Kinder- und Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises, Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar, Tel: 06441 407-1538 oder E-Mail: hans-martin.hild@lahn-dill-kreis.de.

Dr. Sascha Vogel und Patrick Grabitz – Wissenschaftler wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Der eine bekennender Theoretiker, der die Menschheit für die Freuden der Theoretischen Physik begeistern möchte, der andere pragmatischer Experimentalist, dessen Heimat die Werkbänke dieser Welt sind. Zusammen aber bringen sie den Spaß und die Leidenschaft für Wissenschaft in den unterschiedlichsten Formaten auf die Bühnen Deutschlands. Seien es Theater, Kabaretts, Hochschulen und jetzt auch der Lahn-Dill-Kreis, keiner ist vor ihnen sicher!

Quelle: Lahn-Dill-Kreis / Servicedienst Kommunikation