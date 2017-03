Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Selbstbehauptungstraining für Frauen im Beruf

Pressemeldung vom 14. März 2017, 16:35 Uhr

Nein sagen, Grenzen setzen und ungerechte Vorwürfe nicht einfach auf sich sitzen lassen – das Seminar „Ich! Selbstbehauptungstraining für Frauen im Beruf“ zeigt auf, wie man seine Meinung, Bedürfnisse und Interessen deutlich vertritt, sich abgrenzt und „Nein!“ sagt, wenn es nötig ist.

Das Seminar findet am Mittwoch, 29. März von 10 bis 17 Uhr im Kreistagssitzungssaal des Landratsamtes, Friedloser Straße 12 in Bad Hersfeld statt. Referentin ist Kommunikationstrainerin Eva Heymann. Die Teilnahme kostet 42 Euro, in bestimmten Fällen sind Ermäßigungen möglich.

Interessentinnen melden sich bitte bis spätestens 17. März 2017 schriftlich und verbindlich an im Frauen- und Gleichstellungsbüro des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Friedloser Str. 12, 36251 Bad Hersfeld, Tel.: 06621 87-7300, E-Mail: frauen-gleichstellung@hef-rof.de oder der Volkshochschule des Landkreises Hersfeld-Rotenburg.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit e.V., Wiesbaden und der Volkshochschule des Landkreises Hersfeld-Rotenburg statt.

Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg