Landkreis Marburg-Biedenkopf: „Word“ und „Gimp“ effektiv einsetzen

Pressemeldung vom 15. März 2017, 15:26 Uhr

Die Volkshochschule (vhs) des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet einen Wochenendkurs für eine effektive und zielgerichtete Nutzung des Computer-Programms „Word“. Der Kurs findet von Freitag, 31. März 2017, bis Samstag, 1. April 2017, jeweils von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr in der Kreisverwaltung in Marburg (Im Lichtenholz 60, Marburg-Cappel) statt. Die Teilnehmenden können in dem Kurs lernen, wie sie das Programm „Word“ individuell einrichten können, sie bekommen Tipps für den Umgang mit Dokumenten und für das Arbeiten im Gliederungsmodus, sie lernen, wie sie automatische Inhaltsverzeichnisse erstellen können, wie sie mit Kopf- und Fußzeilen sowie Fußnoten arbeiten, wie sie Format-und Dokumentenvorlagen benutzen oder wie sie Grafiken, Tabellen und Diagramme einbinden können. Die vhs bittet um vorherige Anmeldung bei der Geschäftsstelle Biedenkopf, Telefon: 06461 79-3140 oder -3141, E-Mail: schmidtv@marburg-biedenkopf.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 48 Euro. Informationen auch online unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf