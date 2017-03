Main-Taunus-Kreis: Außergewöhnliche Stimmung

Pressemeldung vom 13. März 2017, 16:51 Uhr

Vor rund 200 Frauen ist die Kabarettistin Vera Deckers im Showspielhaus in Hofheim aufgetreten. Anlass war der Internationale Frauentag. Veranstalter waren das Büro für Frauen, Familie und Integration des Main-Taunus-Kreises, außerdem mehrere Kommunen und Parteien. „Es waren nur Frauen im Saal, und die Stimmung war außergewöhnlich – zumal Vera Deckers an diesem Tag Geburtstag hatte und das Publikum ein Ständchen für sie sang“, berichtete die Kreisbeigeordnete Ingrid Hasse.

Die Frauendezernentin weist noch auf mehrere Veranstaltungen hin, die während der Frauenwoche im MTK geboten werden. So gibt es am Freitag, 10. März, eine Lesung mit der Journalistin Chantal Louis. Sie liest um 19 Uhr im Hofheimer Stadtmuseum aus ihrem Buch „Ommas Glück – Das Leben meiner Großmutter in ihrer Demenz-WG“. Am Sonntag, 12. März, lädt der Frauen-Treff in Schwalbach um 10.30 Uhr zu einem internationalen Sonntagsfrühstück. Am Montag, 13. März, kann man um 19 Uhr in der Kult-Kinobar in Bad Soden den deutsch-koreanischen Dokumentarfilm „Verliebt, verlobt, verloren“ sehen. Ab Dienstag, 14. März, startet wieder die Weiterbildungsreihe „Frau und Job“. Näheres dazu gibt es auf der Homepage des Kreises unter Leben im MTK/ Familie und Frauen/ Veranstaltungen und Frau und Job.

Quelle: Main-Taunus-Kreis / Pressestelle