Main-Taunus-Kreis: Sitzung des Fachausschusses „Allgemeine Förderung der Jugendhilfe“

Pressemeldung vom 10. Mai 2017, 16:35 Uhr

Das Amtsblatt ist das amtliche Verkündungsorgan des Main-Taunus-Kreises.

mäßiger Folge. Bezug kostenlos bei der Kreisverwaltung des Main-Taunus-Kreises

in 65719 Hofheim, Am Kreishaus 1-5, Telefon 06192/201-0

Amtsblatt des Main-Taunus-Kreises

MITTEILUNGSBLATT FÜR ALLE BEHÖRDEN DES KREISES

Herausgeber Kreisverwaltung: Kreisausschuss und Landrat

Nr. 25 08. Mai 2017

Sitzung des Fachausschusses „Allgemeine Förderung der Jugendhilfe“

Am Dienstag, dem 16. Mai 2017 um 17.00 Uhr findet im Raum Höchst des Landratsamtes in

Hofheim am Taunus, Am Kreishaus 1-5, die 3. Sitzung des Fachausschusses „Allgemeine

Förderung der Jugendhilfe“ in der XVIII. Wahlperiode statt.

Zugang über den Innenhof. Die Sitzung ist öffentlich. In bestimmten Angelegenheiten kann

die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

2. Planung der Herangehensweise an die beauftragten Themen

3. Verschiedenes

Andreas Scholz

Fachausschussvorsitzender

Quelle: Main-Taunus-Kreis / Pressestelle