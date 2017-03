Marburg-Biedenkopf: Die vhs des Kreises setzt die erfolgreiche Reihe „Klimaschutz vor Ort“ fort

Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:41 Uhr

Die Volkshochschule (vhs) des Landkreises Marburg-Biedenkopf lädt zur Besichtigung des Bioenergiedorfs nach Amöneburg-Erfurtshausen ein. Diese Reihe „Klimaschutz vor Ort“ wird gemeinsam mit dem Fachdienst Klimaschutz und Erneuerbare Energien des Landkreises organisiert. Hier werden an jedem letzten Freitag im Monat Themen rund um den Bereich Erneuerbare Energien vorgestellt.

Die erste Veranstaltung dieser Reihe führt in das Bioenergiedorf Erfurtshausen, wo die Bürger-Energiegenossenschaft ihren Ort selbst mit Bio-Wärme versorgt und außerdem noch schnelles Internet zu Verfügung stellt. Die Teilnehmenden besichtigen das moderne Biomassekraftwerk und bekommen das Nahwärmenetz erläutert. Damit erlangen die Teilnehmenden einen Einblick in die Umsetzung von Biomasse in Bio-Wärme und bekommen erklärt, wie aus Biomasse Bio-Wärme für ein ganzes Dorf wird und wie diese dann in jedes Haus gelangt.

Die Führung findet am Freitag, 31. März 2017 in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr im Bioenergiedorf in Erfurtshausen statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro. Um vorherige Anmeldung bei der vhs-Geschäftsstelle Marburg Land (Telefonnummer 06421 405-6710) oder online unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de wird gebeten. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf / Presse- und Kulturarbeit