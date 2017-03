Marburg-Biedenkopf: Kinder nehmen Ostereier und Frühlingsblumen unter die Lupe

Pressemeldung vom 14. März 2017, 15:33 Uhr

Die Volkshochschule (vhs) des Landkreises Marburg-Biedenkopf lädt für Samstag, 18. März 2017, gemeinsam mit dem Marburger Chemikum Kinder ab fünf Jahren zum Experimentieren rund um das Thema Frühling und die Osterzeit ein.

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die Zeit der Blüten, Düfte und bunten Eier. Das Chemikum Marburg und die vhs Marburg-Biedenkopf bieten passend zur Jahreszeit Experimente rund um den Frühling und die Osterzeit an. Die Teilnehmenden untersuchen Frühlingsblumen und führen gemeinsam interessante Experimente mit Eiern durch, zum Beispiel erforschen sie ihre Form, Stabilität und überraschenden Eigenschaften. Als Extra marmoriert jedes Kind ein kleines Ei zum Mitnehmen (im Preis enthalten).

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern ab 5 Jahren und findet am Samstag, 18. März 2017, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Chemikum Marburg, Bahnhofstraße 7A, statt. Pro Person kostet die Teilnahme 7,50 Euro. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl bittet die Volkshochschule um verbindliche Anmeldung bei der vhs-Geschäftsstelle Marburg Land, Telefon: 06421 405-6710, oder online unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de.

Weitere vhs-Veranstaltung im Chemikum: (Anmeldung bereits jetzt möglich)

– Jugendworkshop „Rund ums Wasser“ (für Jugendliche ab 12 Jahren) am Samstag, 24. Juni 2017 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

– „Die Küche als Chemielabor?“ – Vortrag und Experimente für Erwachsene am Donnerstag, 18. Mai 2017 von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Quelle: Landkreis Marburg-Biedenkopf